Arvan, et see on pluss. Me ju teame, mis toimub teistes piirkondades, sest Eestimaa on väike. Pluss on minu meelest see, et mul pole siin ühtegi sidet või muud asja, mille pärast ma ei saaks olla objektiivne. Samamoodi läksin Lääne ringkonnaprokuratuuri Tallinnast Põhja ringkonnaprokuratuurist ja ei teadnud piirkonnast midagi, aga suhteliselt ruttu elasin sisse. Ise naeran, et Lääne ringkonnaprokuratuuris hakkasid lõpuks kriminaalasjades nimed korduma, mis tähendab, et olin seal piisavalt kaua.