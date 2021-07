Rannapungerjal saab parkimise eest maksta rahakoti paksuse järgi

"Tasuline parkimine. Raha saate jätta posti küljes olevasse kassasse vastavalt oma rahakoti paksusele," ütleb kiri tasulist parkimist tähistava märgi all, mille taga on plats, kus igal suvel toimub ka Tuletorni festival.

Tegemist on eramaaga ja ning selle omanik Tarmo Aare ütleb, et selline parkimiskorraldus on seal olnud juba hea mitu aastat. "Enne see eriti ei toiminud, aga eelmisel ja sellel aastal on hakatud sinna parkimise eest raha jätma," sõnab ta, lisades, et omanikule tähendab selle platsi korras hoidmine ja koristamine ka kulu, mida saab selle tasuga katta.