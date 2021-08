David Kogan, kes Kohtla-Järvelt Tartu ülikooli meditsiini õppima läks, on ametivalikus kindel, kuid ei tea veel sugugi, kus ta pärast lõpetamist tööle asub. "Praegu arvan, et tulen Ida-Virumaale tagasi, kuid kes teab, kuhu elu võib viia," selgitab Kogan.

Kodulinnas pole noortele just teab mis häid haridusvõimalusi. Ka pole linnas head nüüdisaegset raamatukogu. "On arusaadav, et väikses linnas on suurt raamatukogu raske ehitada, kuid siiski…"