Eelmisel nädalal sai teatavaks, et Jõhvis kavatsevad kandideerida ka abivallavanemad Jüri Konrad, kes elab Valgamaal, ja Max Kaur, kelle püsielukoht on Tallinnas. Riigikogu liige ja Keskerakonna Jõhvi osakonna esimees Martin Repinski soetas endale kodu Harjumaale Viimsi valda, kuid ametlik püsielukoht on tal samuti Jõhvi.