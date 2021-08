Enamikus Jõhvi aiandusühistute majapidamistes rikutakse ohutusnõudeid

Reidi eesmärk oli veenduda, kas majapidamistes on täidetud elementaarsed tuleohutusnõuded: kas eluruumi on paigaldatud töökorras suitsuandur ja küttekoldeid on perioodiliselt hooldanud kutsetunnistusega korstnapühkija ning kas majapidamisse on juba paigaldatud 2022. aastal kohustuslikuks muutuv vingugaasiandur.

99 kontrollitud majapidamisest 39 puhul ei vastanud suitsuandurid nõuetele või polnud neid üldse. Tuleb arvestada sellega, et suitsuandurite patareid saavad talvel külmema ilmaga tühjaks. Sel juhul tuleb need välja vahetada, teatas päästekeskus. Mitmel puhul leidsid inspektorid suitsuandureid, mille kasutustähtaeg 10 aastat oli möödas. See näitab, et inimesed ei ole andurite kontrollimisel just ülemäära aktiivsed, ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim.

Inspektorid pöörasid reidi käigus tähelepanu ka küttesüsteemide olukorrale ja hooldusnõuetele. 63 juhul puudus korstnapühkija väljastatud akt, mis kinnitaks küttekollete ja korstnate korrasolekut ning kasutusohutust. Kui küttesüsteemi kasutatakse, siis ohutuse vaatest ei ole oluline, kas see paikneb aiamajas või linna eramus − oluline on, et süsteemi ohutust oleks spetsialist igal viiendal aastal hinnanud. Vahepealsel ajal võib eramajas küttesüsteemi ise puhastada, kuid siis tuleb silmas pidada, et seda tehtaks igal aastal, kui tootja ei näe ette teisiti. Ka kindlustusele on korstnapühkimise akt õnnetuse korral oluline ning võib kahjude hüvitamisel määravaks saada, selgitas Siim.

Kuna 2022. aasta 1. jaanuarist muutub tahkeküttekolletega majapidamistes kohustuslikuks ka vingugaasiandur, siis kontrollisid inspektorid, kuidas on olukord nende soetamisega. Vingugaasiandur oli paigaldatud vaid 12 hoonesse.

Päästekeskus lubab, et selliseid kontrolle tehakse ka edaspidi.