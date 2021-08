GusGus teatas sotsiaalmeedias, et on sunnitud jääma Islandile karantiini, kuid soovitavad ikkagi festivalile minna kuulama teisi artiste ja loodavad tulevikus taas Narva jõuda.

Nathan Fake on Briti elektroonilise muusika produtsent ja plaadimärgi Cambria Instruments kaasasutaja. Pälvides juba oma debüütalbumiga “Drowning In A Sea Of Love” (2006) kriitikutelt ülistavaid võrdlusi Aphex Twiniga, on ta oma mullu ilmunud viiendal stuudioalbumil “Blizzard” jahtimas “ideaalse reivi valemit”.