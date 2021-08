Jõhvi Jaama tänav on stalinistliku arhitektuuri tõttu küll tunnistatud miljööväärtuslikuks piirkonnaks, ent siinsete majade fassaadid on juba aastaid üsna räämas. FOTO: Matti Kamara (Pohjarannik)

Jõhvi vallavalitsus on asunud survestama linna korteriühistuid, et need teeksid korda majade fassaadid ning lõpetaksid isetegevuse näiteks erisuguste akende paigaldamisel ja aknaavade kinnimüürimisel.