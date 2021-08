Olen, jah, kiire tegutseja ja otsustamise järel enam pikka juttu ei taha. Ma ei arva, et linnapea peaks olema promenaadil sukka kuduv vanaema, kes on auga pensioni välja teeninud, nüüd kõigile naeratab ja kellele kõik naeratavad. See võiks olla küll iga linnapea tulevik, aga ei saa olla tema olevik.

Kuigi faktidega on loos kehvasti, ei ole eneseõigustamine siinkohal mõistlik, küll aga eneseanalüüs.

Ma ei saa kuidagi nõus olla, et viimase poole aasta jooksul, mil Narvat on juhtinud uus linnavalitsus, ei ole linnas midagi tehtud ega midagi muutunud. Lisan kohe, et tehtud on koos ja tuginetud varem tehtule. Aitäh kõigile, kes targalt ja suure südamega iga päev Narva heaks töötavad, ning südamest tänu Narva sõpradele, keda on palju.

Milliseid muutusi mina näen? Aga palun, alustame kõige elementaarsemast − sellest, kuidas linn suhtleb linlastega. Üliedukaks kujunesid kogukonnahäkaton ja linnaealnike küsitlus arengustrateegia koostamisel. Tänuks on siin linlaste rõõmsam olemine ja naeratused: inimesed tunnevad, et neist hoolitakse. Samas on siin veel pikk ühine tee käia.

Narvas on Eesti suurim tööpuudus: üle 12 protsendi. Ühest küljest tähendab see töökohtade, aga teisalt kahjuks ka tööjõu puudust. Linna põhilisele väljakutsele tuleb otsa vaadata ning vastu saab sellele hakata vaid ettevõtjate ja investoritega koostöös. Narva on oma loomult konservatiivne tööstuslinn ja inimesed ootavad megainvesteeringuid, samas ka väärikaid ja paremini makstud töökohti. Muidugi peab selleks tekkima konkurents. Praegune õiglase ülemineku aeg, kus põlevkiviõlitehase investeering pole lõpuni kindel, vajab hädasti teisi lahendusi. Ja need läbirääkimised on täna Narva linnapea laual. Kui me ei taha, et Narva muutub Eesti eakate pansionaadiks, on viimane aeg midagi ette võtta.

Kindlasti saab plusside poolele panna ka avalikud ja edukad konkursid linnaasutuste juhtide ametikohtadele. Samuti on meie edulugu esialgsed läbirääkimised riigiga uue haigla rajamise üle ning Kreenholmi kultuurikvartali idee edendamine.

Ülitähtis on linna hariduselu, koostöös riigiga algavad sel või järgmisel aastal nelja koolihoone renoveerimised või ehitamised. On selge, et 2023. aastal alustavad Narvas tööd riigigümnaasiumid: Narva gümnaasium ja Narva eesti riigigümnaasium. Linn januneb uute keskkoolijärgsete õppimisvõimaluste järele, partneriteks Tartu tervishoiu kõrgkool ja Jõhvi kool Kood.

Ja ärgem unustagem, et ka Narva on vaktsineerimise osas täiskasvanud elanikkonna hulgas jõudnud 40 protsendini.

Ning pangem tähele, et tänavu ja ka järgmistel aastatel on Narva täielik ehitustanner: uued suured tänavad, valgustus, raekoda, Raekoja plats. Narva ehitab end tulevikku.