Kohalikud elanikud pelgavad tulevase tselluloositehase haisu

"Mina elan kohe siinsamas Kolga-Sakal ja näen iga kord, kui see keemiakombinaat öösiti põletab midagi, tossu tuleb mul aknast sisse. Karjääri eest me juba kolisime ära, kas nüüd peame jälle kolima hakkama? Miks inimesed peavad niimoodi enda eest võitlema?" pahandas neljapäeval kohtumisel Viru Keemia Grupi (VKG) juhtidega Ene Rae.

"Meie asula jääb tehasest kirdesse, tuuled on peamiselt just meie suunas," sekundeeris Saka küla elanik Alik Meriloo . "Kui kuumalaine oli, siis ei saanud öösel aknaid lahtigi teha, nüüd tahate veel teise tehase ka püsti panna. Töökohad on head, riigimaksud on head, kasum firmale on hea − aga mida mina pean tegema? Kinnisvara ei maksa mul juba praegu midagi."