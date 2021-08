Narva viimaste aastakümnete populaarsemaid poliitikuid Mihhail Stalnuhhin tunnistas, et polnud Raigi tagandamisest kaks kuud enne valimisi sugugi vaimustatud. "Ma leian, et Katri Raik on selle umbusalduse ise teadlikult põhjustanud. Tal on vaja enne valimisi olla narvalaste silmis õnnetu, solvatu, mittemõistetu ja nii edasi. Ma olin seda meelt, et halb rahu on parem heast tülist, kuid vähemus allub enamusele," selgitas Stalnuhhin oma nõustumist umbusaldamisega.