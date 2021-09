Noor Jõhvi mees on mitu päeva kadunud

Kristo andis 29. augustil lähedastele teada, et ta viibib Lätis. Mees võib olla tänaseks liikunud Lätist kaugemale. Kristo on ka varasemalt sarnasel viisil kodust lahkunud.

Kristo on umbes 180 cm pikk ja turskema kehaehitusega. Tal on tumedad juuksed ja lühike habe. Viimati olid tal seljas heledad riided, jalas lühikesed püksid ning seljas musta ja punast värvi seljakott. Politsei palub kõigil, kes on Kristot näinud anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112.