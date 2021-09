FOTO: Riigi Kinnisvara AS

Kohtla-Järve ühishoone pindala koos abihoonetega saab olema 2600 ruutmeetrit ning maja ehitatakse praeguse politseimaja kõrvale, nüüdseks lammutatud endise ehitustrusti hoone asemele. FOTO: Riigi Kinnisvara AS

Kui Kohtla-Järve politseijaoskonna töötajad peavad praegu leppima küll kulunud ruumidega, kuid need on kuivad ja soojad, siis kilomeeter eemal baseeruvad päästjad võitlevad oma ruumides vohava hallitusega. Vähem kui kahe aasta pärast on mõlemad meeskonnad aga Järveküla teele kerkivas uues ühishoones.