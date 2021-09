"Esiteks on teada, et kohtumenetlus võtab aega umbes poolteist aastat. Teiseks teeb kohaliku omavalitsuse tegevuse üle järelevalvet kaks ministeeriumi: sise- ja rahandusministeerium," sõnas Naumkin, kelle arvates ongi järelevalveasutuse asi minna kohtusse, kui omavalitsus on toiminud ebaseaduslikult. Ta tõi paralleeli kriminaalmenetlusega, kus kuriteo puhul juhib uurimist ja läheb hiljem kohtusse riiklik institutsioon, milleks on prokuratuur, aga mitte kuriteos kannatanu.