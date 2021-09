"Ma ei kujuta ette, kuidas me siin talvel hakkama saame," muretseb Toilas elava neljaliikmelise pere ema Pille Viljat. Neil on eramaja, mida köetakse talvel õhksoojuspumbaga, ning külmematel aegadel on kuu elektriarve ulatunud 300 euroni. "Kui nüüd tuleb hakata maksma 600 või üle selle, pluss majalaen... Meil jääb puudu."