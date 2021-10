Tänavust õpetajate päeva mäletab Ljudmila Zagorulko elu lõpuni. "Sain teada, et minu tööd hinnatakse mitte ainult minu koolis ja linnas, vaid mind tänab kogu Eesti," rõõmustas ta laupäeval Ugala teatri laval Joosepi kuju vastu võttes.

Joosepi auhind kujutab väikest poissi, kelle käes olev maakera sümboliseerib kogu maailma teadmisi, mis on käeulatuses, tänu millele on omakorda kogu maailm käeulatuses. Joosepi kuju said traditsiooniliselt auhinnaks kõik aasta õpetaja konkursi laureaadid, kes kuulutati välja galal "Eestimaa õpib ja tänab".