Kui näiteks Jõhvi keskväljakul Põhjaranniku toimetuse aknast pilk välja heita, vaatab plakatilt vastu praegu ettevõtjana tegutsev Barinova. Sellest, et Keskerakonnal on neil valimistel temaga suured lootused, annab märku, et ta jagab plakatipinda koos riigikogu liikme ja erakonna Jõhvi osakonna juhi Martin Repinskiga, olles tolle kõrval paremal käel.