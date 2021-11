"Kaalusime pikalt. Kuid kuna tegemist on meditsiinilise vajadusega − haiglates on vaja verd, et saaks inimesi aidata, päästa −, siis ma usun, et see on argument, miks me selle erandi tegime," sõnas Jõhvi vallavanem Maris Toomel. Ida-Viru keskhaigla vereteenistus sai nõusoleku korraldada doonoripäev vallavalitsuse suures saalis eeloleval teisipäeval, 9. novembril.