Ettevõtted utsitavad töötajaid vaktsineerima nii raha kui info jagamisega

Jõhvis betoontoodete valmistamisega tegelevas ettevõttes Liisbet Invest on ligi 50 töötajat ning tööandjat tegi murelikuks, kui sai andmed, et vaktsineeritud on neist vaid 34 protsenti. "See arv oli hirmutav. Meil lihtsalt ei ole võimalik, et näiteks 30 protsenti töötajaist ühel hetkel ära langeb, sest meie tootmine on väga konkreetsete tähtaegadega seotud," sõnas ettevõtte omanik ja juht Meelis Tint.