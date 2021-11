Narva-Jõesuus jäävad võimule praegused linnajuhid

Valimisliit Ühine Kodu seadis eesmärgiks saada volikogus 12 kohta ja see ka saavutati, nii et tulemusega võib vägagi rahul olla, ütles liidu esinumbrina 232 häält saanud linnapea Maksim Iljin.

Rahul on ta ka nende inimestega, kes valimisliidust volikogusse pääsesid, ning mingeid suuri muudatusi linna juhtimises pole Iljini sõnul oodata.

"Volikogu esimehena on valmis jätkama Aare Objartel, mina jään edasi linnapeaks, kui volikogu selle kinnitab. Meie valimisliit toetab mõlemat kandidaati," ütles Iljin.

"Mis kandidaatidest me räägime, kui ainult viiekesi oleme," ütles Keskerakonna nimekirjas 77 häält saanud Tatjana Pagajeva.

"Eks me muidugi hakkame volikogus võitlema nende asjade eest, mida oma valijatele lubasime, aga see on rohkem võitlus tuuleveskitega," märkis ta.