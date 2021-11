Narva-Jõesuu volikogu esimeheks sai taas Aare Objartel

Iljin on varem Põhjarannikule öelnud, et kavandab linnavalitsuse koosseisus muutusi.

"Kui praegu on valitsuses ainult üks liige, kes ei ole linnavalitsuse ametnik, siis edaspidi peaks selliseid minu arvates olema kuni kolm, et värsket pilku rohkem oleks. Kahe uue liikmega olen juba rääkinud ja nad on nõusoleku andnud, kolmandaga suhtlen lähiajal," rääkis ta.