Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et kaitseväel oli nagunii vaja korraldada lisaõppekogunemine, sest koroona tõttu pole neid teha saanud, ning nüüd on ühitatud vajadus piiri tugevdada ja harjutada samal ajal koostööd eri ametkondade vahel. "Me saame endale reservväelasi appi," sõnas Kruup eile piirilinnas 1. jalaväebrigaadi saabumist oodates.

Ta lisas, et tööde käigus ei ehitata midagi juurde, aga tugevdatakse olemasolevaid tõkkeid kuivas jõesängis, mis on riskipiirkond. "Kui me vaatame, kus on viimasel ajal illegaalseid piiriületusi olnud, siis paar korda aastas selles kohas vaatamata tõketele ikkagi ülejooksmisi on. See on ainus kuiv koht piiril," sõnas Kruup.