Ida-Viru saadik Martin Repinski sõidab pealinnas taksot

"Ma olen Bolti kliendina vanasti päris palju sõitnud, ja nüüd tahtsin näha, kuidas see seest välja näeb. Samas ongi selliseid hetki mõnikord, kus ei taha istuda kodus ja tahad inimestega suhelda ja see on tõesti suurepärane võimalus," selgitas Repinski "Ringvaatele".

"Raha ei ole ka viimane põhjus. Ma kasutan kõike, mida teenin, investeeringuteks. Olen sellise eesmärgi endale võtnud ka."

Avalike registrite andmetel ei lähe Repinski äridel viimastel aegadel kõige paremini. Konju Kitsefarmi kuukäive on vaid 800 euro ringis. Samas on ettevõttel maksuameti ees 268 euro suurune ajatamata maksuvõlg. Ka osaühingul Martinos Tacos on rohkem kui 200 eurone maksuvõlg riigi ees.

Repinski on Põhjarannikule rääkinud, et otsib äris uusi suundi, kuid pole matnud maha rajada Kuremäele 4000 kitsega farmi koos juustutööstusega.

Martin Repinski on olnud ka Jõhvi vallavanem ja vallavolikogu liige. Kuid oktoobris toimunud valimistel sai ta Keskerakonna numbrina nii vähe hääli, et ei pääsenud volikogusse.