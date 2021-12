Ministri plaan riigistada kaks Ida-Viru kooli tuli kohapeal üllatusena

"Istume just ja mõtleme, kuidas me peame reageerima," ütles Niina Aleksejeva, kes luges ministri soovist riigistada eesti õppekeelega Järve kool Põhjaranniku veebist.

"Linnavalitsuse kabinettides on eesti kooli teemat arutatud ja igasuguseid mõtteid on olnud. Aga nii, nagu minister seda esitas, et omavalitsus midagi ei oska... Siiamaani oli kõik tipp-topp, haridus Järve gümnaasiumis ja nüüd põhikoolis kõrgemal tasemel. Ma ei tea, kust tuleb äkki jutt, et Kohtla-Järvel haridust ei anta. Linnajuhtidega pole Kersna kohtunud. Väga imelik muidugi."