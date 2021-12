Iisaku külje all tegutsev OÜ Lammas ja Roos on praegu veel õnnega koos, et omanik Jaak Arm omal ajal kindla hinnaga elektripaketi kasuks otsustas.

"Kui börsipakett oli pikka aega odavam, siis kõik rääkisid, et ma olen rumal, kui konservatiivse fikseeritud hinnaga elektrit ostan. Minul on praeguseni see konservatiivne pakett ja seni pole hind mind veel mõjutanud. Kui praegu peaksin maksma kolm korda rohkem kui enne, siis see oleks suur probleem," rääkis ta.