Jõhvi tunnustab Priit Kama raemedaliga

"Kama juhtis justiitsministeeriumi vanglate osakonda 16 aastat ja selle aja jooksul on see valdkond muljetavaldavalt edenenud. Sealjuures on väga suur areng toimunud just Jõhvis: rajati Viru vangla, Jõhvi toodi üle justiitsministeeriumi vanglate osakond ja AS Eesti Vanglatööstus. Tänu sellele tekkis Jõhvis töökohti nii avalikus sektoris kui ka erasektoris ning elavnes kohapealne majandus," lisas ta.