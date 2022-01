2021. aasta tähtsamad sündmused

JUUNI

Sügisel avatavasse Jõhvi tehnoloogiakooli esitatakse 200 kohale 3000 sooviavaldust.

Õiguskantsler tuvastab, et Narva linn diskrimineeris viis aastat oma treenereid, kes lisaks munitsipaalhuvikoolile tegutsevad ka eraspordiklubides, jättes viimaste puhul klubidele maksmata pearahatoetuse. Pärast õiguskantsleri sekkumist tühistab linn ahistava sätte.

Narva jões asuvalt Permisküla saarelt avastatakse lendorava elupaik, mis seni polnud teada. Samuti on mõistatus, kuidas lendorav sinna pääses. Arvatakse, et mööda jääd.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Eesti suuruselt viiendas linnas Kohtla-Järvel suleb uksed Swedbanki esindus, mis oli viimane pangakontor selles linnas. Pank põhjendab esinduse sulgemist vähenenud külastatavusega.

Ligemale 500 Kohtla-Järve inimesele töökohaks olnud Nitroferdi väetisetehase taaskäivitamise lootus on lõplikult kustunud, kuna omanik, miljardär Dmitro Firtaš otsustas selle seadmed Ukrainasse üle viia.

Järjekordse võimupöörde käigus valib Jõhvi volikogu, pärast seda kui volikogu esimees Aleksei Naumkin oli kuulutanud volikogu istungi lõppenuks, uueks vallavanemaks reformierakondlase Maris Toomeli. Samas tagandatakse ametist ka volikogu esimees, kelle asemele valitakse Niina Neglason. Naumkin seda otsust mõnda aega ei tunnista, hiljem siiski loobub protsessimisest.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

17. juunil varahommikul teatatakse taas põlengust Narva-Jõesuu puukirikus. Kui päästjad sündmuspaigale jõuavad, põleb plekk-katusega puithoone juba lahtise leegiga. Katus on osaliselt kokku kukkunud ning seal olnud terasest rist lebab maas. Kogu hoone sisemus põleb ära, hävib ka suurem osa seinapalkidest. See on poole aasta jooksul juba teine põleng ning mõlemal korral on tegu olnud süütamisega. Väidetavalt on politsei käsutuses ka videokaadrid, kuhu süütaja peale jäi, kuid siiani pole süüdlast tabatud.

23. juuni pärastlõunal on Narvas sooja 34,6 kraadi, mis on kõrgeim temperatuur, mis on Eesti vaatlusjaamades läbi aegade juunikuus ametlikult mõõdetud.

JUULI

Arthur Seppern. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Jõhvi uus võim laseb hooldekeskuse juhi kohalt lahti volikogus opositsiooni sattunud Arthur Sepperni, kes kuulutab, et ei tunnista uut vallavalitsust ega hooldekeskuse nõukogu. Kemplemist hooldekeskuse vanade ja uute juhtide vahel jagub veel mitmeteks kuudeks.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ida-Virumaa tuntumaid bände AveNue annab välja uue albumi "Четвертак", mida "küpsetati" kuus aastat.

Eneli Jefimova. FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Tokyos alanud olümpiamängudel osaleb Ida-Virumaalt ainsana Sillamäelt pärit 14aastane ujuja Eneli Jefimova, kes saavutab maailma tippseltskonnas 100 meetri rinnuliujumises 16. koha. Veidi enne olümpiat võidab ta aga Euroopa juunioride meistrivõistlustel kulla ja kaks hõbemedalit.

Jõhvis tekib kaksikvõim, kus volikogu esimeheks peavad end nii Niina Neglason kui ka eelmine volikogu juht Aleksei Naumkin, kes leiab, et 17. juunil tagandas volikogu ta ametist ebaseaduslikult. Volikogu istungi alguses ütleb Naumkin, et loobub siiski katsest istungit juhtida, et "peatada tsirkus". Volikogu esimeheks jääb Neglason, kuigi rahandusministeerium leiab hiljem, et Naumkini tagandamine ei toimunud korrektselt.

Ülo Tambet FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

89aastasena sureb Eesti põlevkivitööstuse suurkuju Ülo Tambet, kelle juhtimise ajal tootis Eesti Põlevkivi 1980. aastate alguses rekordkoguses põlevkivi: 32 miljonit tonni aastas.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik