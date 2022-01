Korterist varastati raha

Libapolitseinik võttis ohvri nimel laenu

Politsei sai teate, et 5. jaanuaril helistas Narvas elavale 61aastasele mehele vene keelt kõnelev isik, tutvustas end politseiametnikuna ja teatas, et keegi oli üritanud vormistada mehe nimele laenu. Pärast seda helistas kannatanule teine vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end pangatöötajana ning palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada arvutisse programmi AnyDesk ja sisestada Smart-ID koodid. Seda mees ka tegi. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimele on vormistatud kiirlaen ja tema pangakontolt on tehtud ülekanded võõrale kontole. Kahju on 2080 eurot.