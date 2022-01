Hooldekodud panid kohatasudele sada eurot otsa

Kuulsa Ida-Virumaa giidi Enn Käissi omastel on selles mõttes hästi läinud, et nende Lõuna-Eestis Kanepi hooldekodus elava abikaasa ja isa kohatasu aitab kolmandiku ulatuses maksta Toila vald.

"Kohatasu on 900 euro ringis, isa pension ka, meie neljakesi − ema ja kolm last − maksame igaüks 50 eurot, praegu ei ole see veel keeruline," rääkis Ennu poeg Sven.