Enefit Green alustab Purtse tuulepargi ehitust

Viie tuulikuga Purtse park alustab tööd järgmisel aastal ja hakkab tootma ca 46 gigavatt-tundi elektrit aastas. See võrdub kogu Lüganuse valla aastase elektritarbimisega. Pargi võimsus on 21 megavatti.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Eestisse uue tuulepargi rajamine hea uudis kogu taastuvenergia valdkonnale. „Purtse park on üle aastate esimene suurem ehitusse jõudev tuulepark ning sealt jõuab roheline elekter Eesti kodudesse juba järgmisel aastal. See näitab, et keskkonnasõbraliku ja odavama hinnaga energia tootmist on võimalik turule lisada väga lühikese ajaga, kui planeeringute faas on läbitud," ütles Kärmas.