Sahad lükkavad maainimeste sissesõiduteed ja väravatagused lumest umbe

Lüganuse vallas Moldova külas elav Mikko Moldau ajab iga kord pärast lumesadu traktori välja ja lükkab oma sissesõidutee lahti. Ka selle valli, mille maja eest läbi sõitnud sahk on teeotsa tekitanud.

"Minul pole probleemi, mul on traktor, aitan vahel mõnel naabril ka valle lahti lükata. Aga need, kes labidaga peavad rookima, on ikka hädas küll. Siin elab ka puudega inimesi, kes ei saa ega jaksagi labidaga neist vallidest läbi murda," rääkis ta.