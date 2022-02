Pannjärve terviserajal suri taas spordiharrastaja

Politsei kinnitusel leiti 1. veebruaril Alutaguse puhke- ja spordikeskusest vägivallatundemärkideta 72-aastase mehe surnukeha. "Mehe surma põhjuseks oli terviserike. Politsei ei ole menetlust alustanud, sest ei ole asjaolusid, mis viitaksid kuriteo toimepanekule," sõnas Politsei- ja Piirivalveameti vanempressiesindaja Olga Eskor.

Spordikeskuse juht Avo Sambla kinnitas, et hukkunud mees oli keskuse radade sage külastaja.

See oli juba teine sel talvel Pannjärvel suusaradadel aset leidnud surmajuhtum. 1. detsembril leidis juhuslik mööduja staadioni lähedalt surnuna keskealise mehe.

Avo Sambla rääkis tookord Põhjarannikule, et surnud mees oli olnud terviseradade püsiklient. "Teada on, et mingit kukkumise õnnetust polnud, seal oli sirge maa, kust juhuslik mööduja ta staadioni lähedalt leidis," rääkis Avo Sambla. "Muidugi võiks öelda, et iga inimene peaks mõistusega asja võtma, aga ega sellised asjad hüüa tulles."