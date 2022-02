N&V teatas oma kirjas vallavalitsusele, et soovib lõpetada lepingu 16. veebruarist. Ent eile ütles firma omanik Nikolai Ossipenko Põhjarannikule, et "otsust pole veel vastu võetud", ning lubas, et see tehakse teisipäeval.

Ettevõte on põhjendanud oma soovi sellega, et Jõhvi vallavalitsuse töötajad väidetavalt alandavad firma juhtkonda ning süüdistavad alusetult ettevõtet, et see ei saa lume koristamisega hakkama. Vallavalitsus on need süüdistused tagasi lükanud, öeldes, et nemad nõuavad vaid lepingu täitmist.