Rakvere suvelavastus viib Iiri tallu

Lugu viib vaataja tänapäeva iiri perekonda. Vanem poeg (Rainer Elhi) on jäänud koos ema (Ülle Lichtfeldt) ja isaga (Jaan Rekkor külalisena Eesti draamateatrist ja Endlast) kodutalusse toimetama. Noorem poeg (Johannes Richard Sepping) on naasmas ülikoolist jõulupuhkusele. Kahe venna iseloomud ei saaks olla erinevamad ja õli niigi tuleohtlikesse suhetesse lisab vanema venna pruut (Laura Niils), kes on sisse võetud mõlemast.