Ida-Virumaa tõusis taas suurima koroonaviiruse levikuga maakonnaks

Kui veel jaanuari keskel oli Ida-Virumaa kõige madalama nakatumise tasemega maakond Eestis, siis järgnenud kuu jooksul on viirus siin väga kiiresti levinud.

Esmaspäeva seisuga oli Ida-Virumaal viimase 14 päevaga nakatunud ligemale 6800 inimest 100 000 elaniku kohta. See on võrdluses teiste maakondadega suurim näitaja. Näiteks teisel kohal oleval Harjumaal on see langenud 6000 peale. Eesti keskmine on 5800.

Ida-Virumaa omavalitsustest on nakatumise tase kõige kõrgem praegu väikeses Toila vallas, kus haigestumise määr ulatub 8900 kanti. Kohtla-Järvel on see ligemale 7800 ja Alutaguse vallas 7000. Kõige madalam on tuvastatud haigestumise ulatus Lüganuse vallas − 4400.

Töötajate massilise nakatumise tõttu koroonaviirusega sulges Ida-Viru keskhaigla eelmisel nädalal statsionaarse taastusraviosakonna ning on sunnitud edasi lükkama ka eriarstide vastuvõtte.

Viimase kahe nädala jooksul on koroonaviirus tuvastatud sajal Ida-Viru keskhaigla töötajal. See moodustab ligemale kümme protsenti kogu haigla personalist. Osa töötajaid viibib haiguslehel ka muudel põhjustel ning tööjõupuudus häirib oluliselt haigla tööd.

Haigla suurendas koroonahaigete voodikohtade arvu eelmisel nädalal poolesajani.