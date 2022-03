Kohtla-Järve volikogu liikmete avaldus: sõda Ukrainas on kuritegu

Avaldusega saab liituda internetis

Avalduses märgitakse, et Venemaa valitsuse sõjaline ja agressiivne tegevus Ukrainas ei tohi Eestis, sealhulgas Kohtla-Järvel ja Ida-Virumaal elavate venelaste head nime ja väärikust kahandada. "Mööname, et sõjas Ukraina vastu on lisaks Ukraina inimestele hukkunud ka Venemaa inimesi, kelle valik osaleda ebaõiglases sõjas ei pruugi olla nende vaba tahe. Mälestame kõiki sõjas hukkunuid ning kinnitame veel kord, et sõda ei ole lahenduseks konfliktide lahendamisel. Erimeelsusi inimeste ja riikide vahel tuleb lahendada läbirääkimiste ja neil saavutatud kokkulepete, mitte sõjategevuse kaudu," leiavad volikogu liikmed.

Esmaspäeval volikogu saalis avalduse ette lugenud volikogu liige ja Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles, et ajal, mil Ukrainas on käimas sõda, on inimlik hoolivus ja mõistmine väärtused, millest on elementaarne kinni pidada. Ta kutsus seda sõnumit levitama ja sellele avaldusele oma allkirja panema ka teisi volikogu liikmeid. Kõik soovijad saavad sellega ühineda veebikeskkonnas petitsioon.ee.

Volikogu esimees Tiit Lillemets ütles, et avalduse poolt ei hakata istungil hääletama, kuid saadikud saavad sellele panna oma allkirja istungi lõpus või hiljem volikogu kantseleis.

See on kuritegu

Lisaks valimisliidu Restart Kohtla-Järve liikmetele pani esimeste seas sellele avaldusele allkirja ka Kohtla-Järve volikogu aseesimees, keskerakondlane Arne Berendsen. "See, mida Venemaa Ukrainas teeb, on kuritegu. Minna teise riigi territooriumile ja hakata seal inimesi tapma − sellele ei saa olla mingit õigustust," ütles Berendsen, märkides, et loodetavasti kirjutavad avaldusele alla ka teised keskerakondlastest volikogu liikmed. "Siin ei tohiks tekkida mingit vastuseisu."

Oma allkirja pani avaldusele ka sotside fraktsiooni liider ja riigikogu liige Eduard Odinets, kes avaldas samuti lootust, et fraktsioonikaaslased ühinevad sellega. Esmaspäevase tööpäeva lõpuks polnud enamik keskfraktsiooni liikmetest veel oma allkirja avaldusele siiski lisanud. Kella 17ks olid avaldusel kümne volikogu liikme allkirjad.