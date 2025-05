Praegu on valmis saanud energiamajanduse arengukava eelnõu. See on eelkõige käitumissuunis ametnikele. Seal nähakse ette põlevkiviõli tootmisest väljumine hiljemalt 2040. aastaks. Et uusi põlevkivi kaevelubasid ei väljastata, juhul kui sellest toodetakse kütuseid. See on minu meelest täiesti ebaratsionaalne ja arusaamatu.