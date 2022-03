Kaido Höövelson: peame toetama inimeste toimetulekut kriisiajal

Riigi majandusnäitajad on aastaid paranenud, kuid see ei saa olla siht omaette. Riigi heaolu tõus peab jõudma iga Eestimaa pere rahakotti ja toidulauale. Inimeste heaolu ja sotsiaalse turvatunde loomine ning toetamine on eeskätt olulised just kriisiajal.