Justiitsminister Maris Lauri: Venemaa juhtide sõjakuritegude uurimisel on ka märgiline mõju

Praegu arutletakse palju Venemaa juhtide toomise üle rahvusvaheliste kohtute ette Ukrainas toime pandud sõjakuritegude tõttu. Kuidas see reaalselt peaks toimuma?

On olemas hulk rahvusvahelisi kuritegusid, mille eest saab vastutusele võtta. Praegu saame rääkida kuriteost rahu vastu ehk agressioonist. See on tuvastatud.

Järgmise osa moodustavad sõjakuriteod ehk sõjapidamine viisil, mis ei ole aktsepteeritav: naiste, laste, vanurite ja laiemalt tsiviilelanike ning tsiviilobjektide ründamine. Saame rääkida ka inimsusevastastest kuritegudest. Selle alla läheb ka see, kui rünnatakse näiteks tuumaobjekte. Kui sõjalise tegevusega tekitatakse selliseid ulatusliku mõjuga ohtusid, siis see on juba inimsusevastane kuritegu.

Praegu on tõendite kogumise faas. Mõnes olukorras on seda teha keerulisem, mõnes lihtsam. Sõjakuritegude tõendeid saab üldjuhul koguda kohapeal, kuid tänapäeval on olemas ka fotod, video- ja helisalvestised. Nende õigsust ja ehtsust tuleb muidugi kontrollida. Ka Euroopa riigid on leppinud kokku, et kogu seda laadi informatsioon kogutakse kokku, vaadatakse ja hinnatakse.

Kuidas nüüd täpselt kohtumõistmine tuleb, selles on keerulisi nüansse, sest mõningates olukordades on kohtumõistmine võimalik sel juhul, kui asjaosalised aktsepteerivad seda kohut. Venemaa ei aktsepteeri neid asju. Ma ei välista, et mingil hetkel tuleb luua spetsiaalne rahvusvaheline kohus. Eks me näeme.

Teine asi on see, kes ja kuidas tuuakse kohtu ette.

Eesti seadustes on ka õigus sõjakuritegude eest kohut mõista. Siin ei ole oluline, kas see kuritegu on tehtud Eesti territooriumil või on tegemist Eesti kodanikuga. Kui meile tuleb inimene, kelle kohta on meil informatsiooni, et ta on pannud toime sõjakuriteo, siis me võime selle inimese vastutusele võtta. See on ka üks põhjusi, miks prokuratuur on juba algatanud sõjakuritegude uurimisi.

Maris Lauri. Foto: Matti Kamara (Pohjarannik)

Samas on selge, et kui Interpol nõuaks, et Venemaa saadaks Putini või Lavrovi ütlusi andma, siis mingit tulemust ju ei tule.

Eks selliste kuritegude uurimisel on ka märgiline mõju. Paaria või metsalise märk on siis küljes. See paneb kindlasti ka päris palju inimesi kahtlema ja kõhklema.

Kas teil on andmeid selle kohta, et Venemaa Ukrainale kallaletungi tõttu sanktsioonide alla sattunud Venemaa kodanikel oleks vara Eestis?

Üht-teist on, rohkem kaudsemal viisil. Eesti rahapesu andmebüroo tegeleb sanktsioonide rakendamisega. See on päris mahukas töö, sest sanktsioonide all olevate isikute nimekirjas on juba ligemale 900 inimest ja kõigi nende seosed Eestis asuva varaga ei pruugi olla otsesed.

Mida tuleks Eestis õiguslikult kiiresti muuta seoses sõjapõgenike vastuvõtmisega?