Jõhvi tippametnikud saavad õiguse nii tulemustasule kui prillide hüvitisele

Vaja on regulatsiooni

Vallavanema krediitkaardi kasutamise teema oli Jõhvis päevakorral kolm aastat tagasi, kui opositsioon nõudis toonaselt vallavanemalt Martin Repinskilt infot selle kohta, missugused on olnud konkreetsed tema poolt valla krediitkaardiga tehtud kulutused. Repinski, kes oli poole aasta jooksul maksnud vallavalitsuse krediitkaardiga 2340 euro ulatuses, keeldus aga toona väljastamast dokumente selle kohta, milliste ostude eest ta kaardiga tasunud on.

"Seda on vaja põhimõtte pärast, et oleks regulatsioon," sõnas volikogu esimees Vallo Reimaa.

Samas eelnõus nähakse ette, et vallavanemale ja abivallavanematele on mobiiltelefoni ametialane kasutamine limiidivaba ning valitsuse liikmele kompenseeritakse isikliku mobiiltelefoni kasutamine teenistus- ja tööülesannete täitmisel vallavanema käskkirja alusel kuni 200 euro eest kuus.

Ette nähakse tulemustasu maksmist

Ette on ka nähtud, et volikogul on õigus määrata vallavanema, abivallavanema ja valitsuse liikme "kohustuste eduka täitmise ja Jõhvi vallavalitsuse tulemusliku juhtimise eest" aastas kuni kahe kalendrikuu töötasu ulatuses tulemustasu.

Eelnõus öeldakse, et ametiülesannete täitmisel kasutatakse eelkõige Jõhvi vallale kuuluvaid ametisõidukeid, kuid kui tekib vajadus isikliku sõiduki kasutamiseks, hüvitatakse see kuni 300 euro ulatuses kuus.

Mullu sügisel esitas Jõhvi volikogu opositsioon arupärimise vallavanema auto kasutamise õiguspärasuse kohta. Toomelit süüdistati, et ta kasutab valla autot isiklikul otstarbel. Siis otsustas volikogu anda vallavanemale õiguse kasutada oma ametiautot igal ajal piiramatult. Otsuses seisis, et auto garaažikoht on vallavanema igakordne asukoht ning autoga on lubatud teha erasõite kogu Eesti Vabariigi territooriumil.