Alutaguse volikogu arutab haridusreformi vajalikkust

Alutaguse valla uus arengukava võeti vastu alles mullu septembris. Toona jättis vallavolikogu haridusvõrgu korrastamise teema sellest välja, leides, et haridusreform on juba tehtud. Nimelt otsustas volikogu märtsis 2018, et gümnaasiumiharidust saab kohapeal omandada ka tulevikus, ning Iisaku gümnaasiumi juurde loodi Reinar Halliku korvpalliakadeemia. Muudatusega sooviti suurendada gümnaasiumiastme õpilaste arvu 50ni, kaasates selleks ka õpilasi teistest Eesti piirkondadest.