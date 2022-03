Lüganuse võimud panevad vallas kinni kaks kooli

Lüganuse vallavolikogu esimees Dmitri Dmitrijev (Keskerakond) tunnistas eelmise nädalal, et nii koalitsioonis kui ka opositsioonis on kõlanud erinevaid arvamusi. "Eks hääletamine tuleb mitte partei või valimisliidu liini pidi, vaid igaüks otsustab seekord ise."

Dmitrijev rääkis, et koalitsiooniliikmetega on kokkulepe, et võimaluse korral säilitatakse Lüganuse kool. "Samas palusin: "Pange lauale lahendus!" Seda ei tulnud. Peame vaatama eelarvet ja valla juhtimist tervikuna. Me ei saa lubada olukorda, kus hariduse osa eelarvest kasvab 60-70 protsendini ja muud asjad jäävad tegemata."