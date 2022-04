Prokurör: Ida-Viru suhtevägivalla rohkuse taga on kultuuriline erinevus

"Tundub, et naisterahva rolli perekonnas ja tema vabadust inimesena, kes võib ise oma elu üle otsustada, tajutakse siin natuke teisiti," sõnas Andreas Kangur prokuratuuri aastaraamatus ilmunud intervjuus. Ta lisas, et mujal piirkondades on tavakäitumine see, et kui naisele suhe ei meeldi, siis ta läheb minema ja ongi kõik. "Mul on selline tunne, et siin on rohkem sellist suhtumist, kus meesterahvas tajub naist kellegi sellisena, kelle otsuste üle on tal rohkem kontrolli ning kelle tunnete, mõtete ja soovidega ei pea nii palju arvestama."