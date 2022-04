Jõhvis on valmimas kasarm ja plaanitakse kortermaja

Aasta aega kestnud neljakorruselise kasarmu ehitustööd peaks lõpule jõudma juuni lõpuks. Hoone tellija, riigi kaitseinvesteeringute keskuse kommunikatsioonijuhi Maria Tiiduse sõnul sai hoonet ehitav Revin Grupp töö lõpetamiseks kolm kuud lisaaega, arvestades, et praegu on turul üldised probleemid ehitusmaterjalide kättesaadavusega.

Üle 2,6 miljoni euro maksvasse kasarmusse on kavas esialgu majutada 75 tegevväelast. Kogu hoones on kohti kaks korda rohkem. Vajadus ehitada väljapoole kaitseväelinnaku tara kasarm tekkis kaitseväe väeosade ümberpaiknemise tõttu. 2020. aasta alguses kolis Paldiskist Jõhvi Kalevi pataljon.

Okas Investi juhatuse liige Ivo Okas ütles, et kortermaja ehitus võiks alata paari aasta pärast. "Kes oleks paar aastat tagasi osanud ennustada, et ehitusmaterjalide hinnad nii palju tõusevad ja nende kättesaadavus nii raskeks muutub. Vaatame, mis turul toimub, ja selle põhjal tegutseme," ütles ta, märkides, et nõudlus uue ja kvaliteetse elamispinna järele on Jõhvis tuntav.