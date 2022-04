Sillamäe muuseumis valmivad linnavaadetega gobeläänid

Osa juubelinäituse eksponaatidest on juba valmis.

Käsitööstuudio on sealses muuseumis tegutsenud juba mitu aastat ning selle ajaga on loomingulised daamid selgeks õppinud mitmeid käsitööliike. Praegu on neil käsil värvilistest lõngadest valmivad linnavaadetega gobeläänid.