Narva opositsioon hakkab linnapead umbusaldama

13 saadikust koosnev Narva opositsioon tegi ettepaneku kutsuda 28. aprillil kokku linnavolikogu erakorraline istung, et arutada umbusalduse avaldamist linnapea Katri Raigile.

Opositsioonilisse fraktsiooni Narva Heaks kuuluv volikogu liige Aleksei Mägi süüdistas Raiki oma volituste ületamises volikogu töö korraldamisel. "Samuti on tema ebakompetentne töö linnapeana põhjustanud selle, et Narva linnavalitsuse ja linna allasutuste töö on olnud mõningatel juhtudel kõvasti häiritud," teatas Mägi kõnetoolist üksikasjadesse laskumata.