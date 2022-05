President Karis käis esmakordselt Kiviõlis ja andis keskkooliõpilastele tunni

"Varem lihtalt polnud põhjust siia tulla," tunnistas Karis, miks ta oma 64 eluaasta jooksul pole Kiviõlisse sattunud. "Kindlasti on neid kohti veel, kuhu pole jõudnud," arvas ta.

Esinedes Kiviõli 1. keskkooli õpilaste ees rääkis Karis, et praegu on igas olukorras teemaks ikkagi olukord Ukrainas, mis mõtteist ei lähe.

Tema sõnuloli Eesti vabanemisel enam kui 30 aastat tagasi, kui lõppes külm sõda, arusaam, et nüüd on sõjad läbi. "Aga paraku ei ole ja see on hirmus."

Karis rääkis oma muljetest, kui ta käis Ukrainas kaks päeva enne Venemaa Ukraina-vastase agressiooni algust ning kaks kuud pärast seda.

"Kuigi ameeriklaste luure andmed ütlesid, et sõda tuleb, siis kohtudes president Zelenskõiga sain aru, et ta oli veendunud, et sellist rünnakut ei tule. Presidendi sõnul on see ka mõistetav, et inimesed viimase hetkeni parimat usuvad.

Teine kord käis Karis Ukrainas, kui sõda seal oli kestnud kaks kuud. "Üks asi, kui näed pilte ja telerist kaadreid, hoopis teine asi on kõike seda näha kohapeal. Kui näed, kuidas on puruks pommitatud suur elumaja, mille ühes otsas püütakse leida rusude alt surnukehi ja teises otsas püüab keegi edasi elada, kuigi maja välisseina enam pole - see on õõvastav," rääkis ta.

President rõhutas õpilastega kohtudes ka hariduse vajalikkust ning õhutas kogu aeg uusi asju juurde õppima. "Paljud leiavad, et ei ole vaja minna noortel välismaale. Mina ütlen, et on küll, sest see avardab silmaringi. Käige ära ja tulge siis kodukohta tagasi."

President Alar Karis saabus täna kolmepäevasele visiidile Ida-Virumaale ning kohtumine Kiviõli 1. keskkooli perega oli tema visiidi esimene külaskäik.

Riigipea külastas neljapäeval veel Iisakus pereettevõtteid „Lammas ja Roos“ ja Alutaguse juust. Ahtmes käis ta Eesti ühes suuremas majoneesi tootvas ettevõttes Polven Foods.

Tartu ülikooli Narva kolledži suures auditooriumis kohtub president kell 17 linnarahvaga. Kohtumise pealkirjaks valis ta „Suur Narva ja väike maailm“. Sünkroontõlkega arutelu kantakse üle Narva linna Facebooki lehel.

Reedel on president Purtses, kus ta tutvub sealse vineerikoja, metallikoja ja pruulikojaga ning istutab puu Kurjuse Ohvrite Leinaparki. Tema ühiskonnaõpetuse tunnist saavad osa Sillamäe gümnaasiumi õpilased.

President külastab ka Kaitseliidu Alutaguse malevat.