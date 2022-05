President Karis selgitas narvalastele, miks ei sobi 9. mai tähistamisel kasutada sõjasümboleid

Alar Karis sõnas Tartu Ülikooli Narva kolledži inimestest tulvil suures auditooriumis, et on Ukrainas käies oma silmaga näinud kuivõrd kohutav on see, mis seal toimub ja tema jaoks on asi selge: "Selle sõja algatas Venemaa, ainult Venemaa saab selle sõja kohe lõpetada. Sama arvab 141 riiki, kes ÜROs mõistsid Venemaa agressiooni hukka," ütles president narvalastele selgitades, et see on ka Venemaale kehtestatud sanktsioonide põhjus.

President ütles, et Eesti saab hakkama ka Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisega ja nende ülalpidamise tõttu ei kannata meie enda inimeste toimetulek ja me oskame põgenike suhtes olla hoolivad.

Alar Karis peatus kohtumise alguses ka 9. mai tähistamisel, märkides, et teises maailmasõjas võidelnud inimeste meenutamine ja mälestamine on loomulik ja paljudele peredele ka väga isiklik, sest puudutab vanemaid, vanavanemaid ja vanavanavanemaid.

Samas ei tohi mäletamine ja mälestamine presidendi sõnul kellelegi haiget teha. "See tähendab, et me ei kasuta sõja mälestusmärkide juurde lilli viies sümboleid, mis tänases kontekstis võivad meie kaasmaalasi häirida ja solvata," ütles ta lisades, et me ei tegutse viisil, mis mõjuksid Venemaa algatatud Ukraina sõja toetamise või õigustamisena. "See oleks solvav oma vabadust kaitsva Ukraina suhtes ja riivaks ka paljude Eesti inimeste hingekeeli."

President vastas ligemale poolteist tundi kestnud kohtumisel ka arvukatele küsimustele, mis olid enamikus seotud Narva ja kogu Ida-Virumaa majandusliku toimetulekuga.

Üks Venemaalt pärit naine ütles, et tal on väga meeldiv, et tal on võimalik presidendiga nii lähedalt suhelda. "Saate aru, minu riigis ei ole selline asi võimalik ja ega väga ei tahakski...," ütles ta kutsudes saalis esile naerupahvaku ja aplausi.

"Te võite veel lähemale tulla," ütles Alar Karis selle peale ja lisas, et see on väikese riigi eelis, et on võimalik lähedalt näha nii valitsuse liikmeid kui ka presidenti ja kui on soovi, võib ka ümbert kinni võtta kartmata, et sel mingid järelmid on.

Mõned küsimused tulid publiku seast ka seoses Ukrainas toimuva sõjaga. Üks eakas mees väitis, et Ukraina sõja lõpetamiseks tuleb pöörduda mitte Venemaa, vaid Ameerika poole. "See sõda on kasulik Ameerikale, aga mitte Venemaale. Venemaa tahab praegu ainult arveid klaarida selle kurjusega, mis lähtub Ukrainast. See on Stepan Bandeera ideoloogia. See on fašism. Ma olen juba ühe fašismi üle elanud, teist ei taha," ütles mees pooleldi pisarsilmil.

Alar Karis sõnas, et tal on raske sellisele küsimusele vastata. "Eestimaal võib olla erinevaid arvamusi. Teie olete ühel arvamusel praegu ja mina olen teisel arvamusel. Ilmselt me üksteist ei suuda veenda. Kuni me ei kutsu üles sõjategevusele, ei ole arvamuste paljusus kurjast. Te näete, et Eesti riigis võib oma seisukoha sirgelt välja öelda. Nii see on ja nii see peabki jääma," vastas president.

Üks noormees ütles, et kui Eesti saadab relvi Ukrainasse, siis tähendab see seda, et me toetame konflikti ja sõda. "Kas oskate kirjeldada, kuidas see klapib meie rahva huvidega?" küsis ta.