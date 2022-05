VIDEO ⟩ Saka mõisas sai valmis Mathias Rusti lendu tähistav mälestusmärk

Saka mõisa omanike Eha ja Tõnis Kaasiku ning arhitekt Kristiina Renteri ühistööna valmis sümboolne 24meetrine mustadest betoonkividest lennurada, mille lõpetab punasest graniidist nö “Punane väljak”. Mälestusmärgi “Raudse raamatuna” kujundatud stendilt võib Rusti lennu lugu lugeda neljas keeles. Mälestusmärk asub Saka mõisa pargis pankrannikul Kivisilla joa juures.

Mälestusmärgi avamise lendas erapiloot Hendrik Agur mere poolt tulles väikelennukiga Cessna 150 üle Saka mõisa. Sarnast tüüpi lennukiga tegi kuulsa lennu ka Rust.

Ajaloolane Küllo Arjakas märkis, et 18aastase Saksa pangaametniku õpilase lend häbistas kogu Nõukogude Liitu ja andis Mihhail Gorbatšovile võimaluse vabaneda talle ebasobivatest marssalitest ja kindralitest eesotsas kaitseminister Sergei Sokoloviga.

Saka külas elav Margus Kivisto rääkis, et 35 aastat tagasi nägid mitmed küla elanikud taevas väikest põrisevat lennukit. Nad arvasid esialgus, et see lennuk väetab või mürgitab põlde. "Alles õhtul kuulsime Ameerika Häälest, kes meie külast üle lendas," rääkis Kivisto märkides, et Saka on nüüd ilmselt ainuke koht maailmas, kus on mälestussammas piiririkkujale.

Kunagi varem ega hiljem kui 1987. aasta kevadel pole ka Kohtla-Järve linn nii palju sattunud maailma uudistesse. Nimelt märgiti suurema kohana, kus Rusti lennuk riigipiiri ületas, "Kohtla-Järvet". Tõnis Kaasiku sõnul pidi see järelikult kusagil Saka juures olema ning sellest tekkis tal ka mõte see koht ja sündmus tähistada.

Sajandi alguses Mathias Rustiga kohtunud ettevõtja Argo Pungas, kinnitas, et Rust ületas piiri Sakast umbes 10 kilomeetrit lääne poole jääva Purtse jõe suudme juures.

Tõnis Kaasik loodab, et uus mälestusmärk suurendab natuke huvi ka Saka mõisa ja Ida-Virumaa vastu. Üks põneva looga huvitav koht, kus pilti teha, tuli juurde.