Perekond Kaasik muudab Saka mõisaparki kultuurilooliseks vaatamisväärsuseks

Marje Paddar / In Nomine

Foto: Marje Paddar / In Nomine

Mathias Rusti legendaarsele lennule mälestusmärgi püstitamine on järjekordne samm Saka mõisa omanike Tõnis ja Eha Kaasiku ettevõtmises muuta see paik kultuurilooliseks vaatamisväärsuseks. Mälestusmärk piiririkkujale on maailmaski unikaalne.