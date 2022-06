52 lapsele asenduskodu pakkunud Maria Minhof pälvis elutööpreemia

20 aastat tagasi asutas Maria Minhof MTÜ Maria ja Lapsed, mis pakub lastele asenduskodu Tudulinnas ning viimastel aastatel ka Rakveres. Üle kahe aastakümne on ta olnud hoolduspere ema, tema juures on kasvanud 52 last.

"Maria peres on turvapaiga leidnud lapsed, kes pole justkui kusagile ja kellelegi sobinud − lapsed, keda on korduvalt ühest elukohast teise saadetud, kuid kes on vajanud oma ellu just seda ühte kindlat inimest, kes neisse päriselt usub ja tahab neid toetada. Just selliseks inimeseks on Maria Minhof olnud niisuguse saatusega lastele," kirjutas Maria elutööpreemia kandidaadiks esitanud MTÜ Maria ja Lapsed juht Karis Mugamäe saatesõnas.